Casos de dengue superan los 3,500 en el país, aunque bajan las hospitalizaciones

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó 3,596 casos acumulados de dengue hasta la semana epidemiológica 25. De ellos, 428 presentaron signos de alarma y 23 fueron clasificados como dengue grave.

En cuanto a la distribución, la Región Metropolitana encabeza la lista con 912 casos. Le siguen Colón con 712, Panamá Oeste con 359 y Bocas del Toro con 333, lo que refleja un patrón de alta incidencia en zonas urbanas y costeras.

Por su parte, San Miguelito registró 303 casos, mientras que Chiriquí sumó 242 y Panamá Este 226. Además, Panamá Norte contabilizó 161, Herrera 130 y Veraguas 63, mostrando un impacto más moderado en las provincias centrales.

Asimismo, Los Santos reportó 57 casos, la comarca Guna Yala 39, Coclé 29, Darién 18 y Ngäbe-Buglé 11. Incluso se notificó un caso en un extranjero, lo que evidencia la amplitud del monitoreo epidemiológico.

En lo que respecta a hospitalizaciones, se han registrado 446 ingresos en lo que va del año. Esto representa una reducción del 23% frente al mismo periodo de 2025, cuando se habían contabilizado 576 hospitalizados.

Sin embargo, se mantienen 10 defunciones hasta la semana 24, lo que refleja la letalidad de la enfermedad en casos complicados. Por ello, las autoridades insisten en la importancia de la atención médica temprana.

Entre los corregimientos más afectados, Veracruz lidera con 228 casos, seguido de Tocumen con 188, Puerto Pilón con 169 y 24 de Diciembre con 107. De esta manera, se identifican los focos críticos de transmisión.

El Minsa exhortó a la población a eliminar criaderos y tratar depósitos de agua útil. Al mismo tiempo, pidió acudir a los centros de salud ante síntomas sospechosos y evitar la automedicación para prevenir complicaciones.