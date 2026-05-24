Chamos y Nicas en la cima de lista para calificar como refugiados

Los venezolanos, nicaragüenses y colombianos son los nacionales que más trámites realizan para calificar como refugiados.

Según estadísticas de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar) en el mes de abril 53 venezolanos solicitaron su condición de refugiados, seguidos de 29 nicaragüenses y 11 colombianos.

Después siguieron cubanos (8), ucranianos (6) y ecuatorianos (2).

En abril, fueron reconocidos como refugiados 18 nicaragüenses, tres venezolanos y una colombiana.

En el mismo mes de abril, Onpar no admitió esta condición a 70 venezolanos, 35 nicaragüenses, 11 cubanos y 8 colombianos.

Por otra parte, un cubano y un nicaragüense, que ya tienen la condición de refugiados, aplicaron para calificar por la residencia permanente en Panamá.

En tanto, 11 colombianos con tres años o más de peramencia en el país, aplicaron para residencia temporal, seguidos de 4 nigerianos y 3 salvadoreños.'



La Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar) opera bajo el paraguas del Ministerio de Gobierno.



La denominada Comisión Nacional para la Atención de Refugiados es la instancia encargada de otorgar el estatus de refugiado a un extranjero.



Llama la atención las solicitudes realizados por ciudadanos de Ucrania, debido a la guerra que vive esta nación contra Rusia.



Más de 6 mil refugiados viven en el país, según datos preliminares.

En abril fueron tramitadas tres solicitudes de trabajo indefinido por parte de refugiados.