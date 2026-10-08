Cobre Panamá abre oportunidades para emprendedores indígenas a través del turismo

Durante el Congreso Nacional de Turismo (Conatur) se presentó el Circuito de Turismo Indígena de la Región Occidental de Panamá, una iniciativa que busca convertir el potencial natural y cultural de las comunidades Ngäbe-Buglé y Naso Tjër Di en nuevas oportunidades para sus habitantes. La iniciativa enlaza a Cecomro, las autoridades comarcales y Cobre Panamá, con el propósito de fortalecer las capacidades de emprendedores y desarrollar una oferta de turismo comunitario gestionada por las propias comunidades.

En su primera etapa, el circuito contempla seis destinos estratégicos validados por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), que combinan naturaleza, cultura, tradiciones ancestrales, aventura y gastronomía, bajo criterios de calidad, sostenibilidad y seguridad.

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El proyecto surgió del foro "A dos años de las protestas mineras: un diálogo entre Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé", realizado en octubre de 2025 en David. El encuentro reunió a líderes comarcales, empresarios y representantes de la sociedad civil para analizar el impacto del cese de la actividad minera y explorar soluciones conjuntas para la región.

A partir de este espacio de diálogo se comenzó a impulsar la propuesta del Circuito de Turismo Indígena, como una alternativa para fortalecer las capacidades de emprendedores y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades.

Para nosotros, fortalecer a los emprendedores significa acompañarlos para que puedan convertir el potencial de sus comunidades en oportunidades reales. "El Circuito de Turismo Indígena representa justamente eso: unir esfuerzos con Cecomro y las autoridades comarcales para que iniciativas como Klosay puedan crecer, integrarse a una oferta turística y generar beneficios para sus comunidades", señaló Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Uno de los primeros emprendimientos que muestra los resultados de este proceso es Senderos de Klosay, "La Fuerza del Agua", liderado por Girnaldo Jiménez. Su proyecto forma parte del circuito y conecta naturaleza, cultura indígena y experiencias comunitarias.

"Haber pasado por Cobre Emprende y ahora formar parte del Circuito nos ha permitido fortalecer nuestra idea y prepararnos mejor para recibir turistas y hacer que esta experiencia también genere oportunidades para nuestra comunidad", expresó Girnaldo Jiménez, emprendedor de Visit Klosay.'

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años tiene Cobre Panamá de venir impulsando la iniciativa del Circuito de Turismo Indígena. 6

destinos estratégicos validados por la ATP contempla el circuito en su primera etapa.

Los presidentes regionales de las comarcas Ngäbe-Buglé y Naso participan directamente en la puesta en marcha del circuito, acompañando a las comunidades y promoviendo el desarrollo del turismo indígena en sus territorios.

"Cuando unimos esfuerzos y conocimientos, contribuimos a que emprendimientos como Visit Klosay fortalezcan su propuesta turística, den a conocer su riqueza natural y cultural y generen nuevas oportunidades de desarrollo para su gente", señaló Máximo Jimenez, presidente del Congreso Regional de Ño Kribo.