Cobre Panamá reitera que no tuvo relación con el apagón del lunes

La empresa Cobre Panamá recalcó este jueves que el evento puntual presentado en una de sus unidades de generación no guarda relación con la interrupción del servicio eléctrico registrado en varios sectores del país en horas de la tarde del pasado lunes.

Cobre Panamá respalda las declaraciones del presidente José Raúl Mulino con respecto a que estas incidencias no tienen impacto directo.

"Tomamos nota y respaldamos las declaraciones del señor presidente de la República, quien ha indicado que, según los informes preliminares, estos eventos no tienen incidencia directa y estarían asociados a un influjo de corriente en el sistema eléctrico nacional", destaca el comunicado.

También indican que se acogen al informe del Centro Nacional de Despacho (CND), que confirma que la interrupción del servicio y la falla registrada en su planta corresponden a dos eventos aislados entre sí, así como la explicación técnica divulgada por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), que atribuye la interrupción a una falla en el sistema de transmisión y no a la operación de la planta de la mina.

"Reiteramos nuestra plena disposición a colaborar con las autoridades competentes en los procesos de supervisión, investigación y verificación técnica que se consideren necesarios, en beneficio de la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional", agregan.

ETESA ha dicho que los apagones del lunes fueron resultado de una incidencia presentada en una de las líneas de 115 kilovoltios que transmite energía hacia la provincia de Colón y otros sectores de la ciudad capital. Además las condiciones climáticas adversas de ese día acentuaron la situación.