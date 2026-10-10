Los estudios realizados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) durante el proceso de ampliación y las décadas previas han sido un pilar fundamental para comprender la sismicidad del país y salvaguardar la infraestructura crítica de la nación, destacó recientemente el profesor de geotecnia de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Francisco Grajales.

De acuerdo con Grajales, los aportes más valiosos de las investigaciones impulsadas por la ACP fue la localización exacta de las principales fallas corticales en el área del canal, como la falla Pedro Miguel, que inciden directamente en la sismicidad de la Ciudad de Panamá.

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El docente recordó que para garantizar decisiones precisas, la ACP recurrió a su brazo económico para contratar a expertos y profesores de universidades de clase mundial, realizando comités consultivos en el desarrollo de análisis determinísticos y probabilísticos de amenaza sísmica.

Estos estudios permitieron establecer los criterios de diseño sísmico para nuevas esclusas, presas (como la de Gatún) y la actualización de los mapas de amenaza probabilística para todo el reglamento estructural panameño.

Grajales recordó que el canal representa más del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y se ubica colindante a la capital, por lo que un evento sísmico destructivo sin la debida planificación representaría un colapso económico total.

Además recalcó que la continua investigación demuestra que Panamá es un país sismicamente activo, impulsado por el movimiento constante de la microplaca de Panamá frente a placas de mayor tamaño.

Debido a estos rigurosos estudios técnicos en la zona canalera, hoy se cuenta con herramientas de prevención cruciales para la seguridad nacional.