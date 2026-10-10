Panamá
Metro de Panamá concluye revisiones en la Línea 1 y prepara el inicio de operaciones
- Redacción
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El Metro de Panamá finaliza inspecciones en la Línea 1 tras el sismo. Avanzan en el posicionamiento de trenes para el servicio comercial.
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Tras el movimiento telúrico registrado en el país, El Metro de Panamá informó que han concluido las inspecciones técnicas correspondientes a la Línea 1.
Con la finalización de estas revisiones preventivas para descartar daños estructurales en viaductos, estaciones y sistemas de tracción, la institución se encuentra ejecutando el posicionamiento de los trenes y las maniobras operativas necesarias previas a la reactivación del servicio comercial.
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Actualizaciones y llamado a los usuarios
En el caso de la Línea 1 está próxima a retomar operaciones tras culminar la fase de validación de seguridad estructural.
Mientras que en la Línea 2 la empresa comunicará oportunamente las novedades y el estatus oficial de las inspecciones en este tramo a través de sus canales de comunicación.
El Metro de Panamá agradeció la comprensión de los usuarios durante la pausa operativa y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada exclusivamente mediante los canales institucionales oficiales para conocer las actualizaciones sobre la normalización del servicio de transporte masivo.
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