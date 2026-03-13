Concesión de 10 o 20 años para talleres de revisado vehicular y ¿las grúas?

El nuevo director de la Autoridad de Tránsito (ATTT), Nicolás Brea, plantea que los talleres de revisado vehicular así como el servicio de grúas deberían recibir una concesión de Estado donde se dejan establecidos las reglas claras incluyendo la finalización del citado beneficio.

"La institución le va a dar a cada taller el sistema de revisado para que de manera esta tenga que hacer la inspección de manera correcta", expresó Brea quien fue cuestionado porque en algunos talleres entregan el certificado sin, al parecer, haber llevado el auto al lugar.

Las reacciones de Brea se dieron durante su ratificación en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

Continuó diciendo que su idea es formalizar esa relación con los talleres porque "los talleres de revisado simplemente se autorizan con una resolución".

"Nuestra idea es darle un contrato de concesión para que de forma clara estén sus deberes y derechos y si incumplen tendrán sanciones pecuniarias inclusive la cancelación de la concesión", expresó.

De acuerdo a Brea al otorgar la concesión por 10 o 20 años, el dueño del taller tiene garantizada el retorno de su inversión, por lo que él considera que esa es la forma de atacar las polémicas que han surgido al respecto.

Detalló además que hay más de 200 talleres de revisado por área geográfica y se le controla la cantidad de vehículos que pueden atender.

Señaló que dentro de la institución hay un departamento encargado de recibir las quejas y denuncias contra los talleres.

En cuanto al costo por el servicio que prestan algunas grúas, considera que la única forma de que se estandarice es con la implementación de contrato de concesión administrativa en el que se fijan los con precios por parte de la autoridad.

Por otra parte, Brea descartó la posibilidad de que se implemente el pico y placa, ya que "el quipo técnico de la ATTT debe hacer un esfuerzo para resolver la movilidad urbana, pero eso (asignar días para circular) no es la solución, opinó.

En cuanto al transporte pirata, Brea señaló que la ATTT que tiene que cumplir con su deber legal de fiscalización y aseguró que quiere darle al usuario un transporte público seguro, formal, y en el que vaya plenamente asegurados.

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"Lo más peligroso en el sistema es la informalidad porque si a un usuario le ocurre un accidente dentro de un vehículo pirata, no hay seguro que le cubra las lesiones", recordó.