Conferencia Episcopal pide que no se apague la solidaridad con los afectados por el sismo

La Conferencia Episcopal Panameña hizo un llamado a mantener la solidaridad con las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, al cumplirse una semana del fuerte sismo que sacudió al país y dejó comunidades con necesidades de asistencia y recuperación.

En un mensaje dirigido al pueblo panameño, los obispos expresaron su cercanía, cariño y oraciones por las personas que enfrentan las consecuencias de esta emergencia, y agradecieron a quienes han brindado ayuda durante los últimos días.

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“Que no se apague nuestra solidaridad”, exhortaron los representantes de la Iglesia católica, al recordar que todavía hay familias que necesitan apoyo para superar las dificultades provocadas por el movimiento telúrico.

Los obispos reconocieron que han sido días de preocupación, incertidumbre y mucho esfuerzo para las comunidades afectadas. Por ello, destacaron la labor de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, voluntarios, comunidades parroquiales, la Pastoral Social Cáritas, instituciones y personas de buena voluntad que han tendido la mano a quienes más lo necesitan.

La Conferencia Episcopal insistió en que el proceso de recuperación requiere del compromiso colectivo y pidió que ninguna familia se sienta sola frente a las dificultades.