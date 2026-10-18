La muerte anda a caballo en Colón; este fin de semana dejó tres personas muertas, dos en la comunidad de Puerto Escondido en el corregimiento de Cristóbal y una en el corregimiento de Cativá.

La violencia inició en el sector de las 2-4 en la comunidad de Puerto Escondido, cuando un vehículo pasó por una vivienda, de donde varias personas empezaron a disparar, hiriendo a dos personas.

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Un hombre identificado como Osvaldo Obaldía, de 32 años de edad, falleció en el lugar producto de las balas.

Mientras el segundo hombre, César Arias, de 24 años de edad, en ese momento quedó herido en varias partes de su cuerpo.

Este último fue llevado a la sala de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para ser atendido, pero a eso de las 11:00 p. m. del sábado se dio a conocer su deceso.

El tercer muerto se dio en la barriada Guna, ubicada en el corregimiento de Cativá, cuando pasadas las 7:30 p.m. del sábado, llegó una persona identificada como Gabriel Camacho, de 17 años de edad, con una herida en el tórax, lado derecho.

Sin embargo, a eso de las 8:00 p.m., se determinó su deceso pese a la atención de los médicos de turno.

Se mantienen líneas de investigación de estos dos hechos de sangre, que dejaron tres muertos en la provincia de Colón.