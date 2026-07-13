Continúan las dudas entre los transportistas por afiliación a la CSS

Los conductores y auxiliares del transporte público esperan reunirse en las próximas semanas con representantes de la Caja de Seguro Social (CSS) para aclarar sus dudas sobre la afiliación al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), una disposición introducida a la ley orgánica de la entidad a través de la normativa No. 462, sancionada el año pasado, con el objetivo de que los ciudadanos puedan asegurar su jubilación mediante aportes ajustados a su capacidad económica.

El presidente de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), Jorge Dimas Collado, señaló que esta reglamentación ya es una decisión en firme; por tanto, la prioridad para el sector es conocer su funcionamiento, pues aunque se ha mencionado que los pagos serán cónsonos con su poder adquisitivo, la realidad es que este varía dependiendo del desarrollo de la actividad.

Los transportistas explicaron que, en los últimos meses, las ganancias han caído debido a la piratería. Diariamente, se hacen entre 30 y 40 dólares que se dividen entre conductores, secretarios y dueños, lo que evidentemente solo alcanza para llevar el sustento a sus hogares; por ello, les preocupa que no puedan cumplir con esta nueva responsabilidad.

El director de la CSS, Dino Mon, dejó claro que el régimen de cotización no es una obligación; cada trabajador contribuirá de acuerdo a sus posibilidades de manera voluntaria para no quedar sin pensión.

"No es un tema obligatorio porque ellos cotizan de acuerdo al mínimo que se tiene en la ley; pueden cotizar la cantidad que deseen y la pensión será de acuerdo a esos aportes", expresó tras consultas de Panamá América.

Recordó que la normativa siempre ha establecido que los panameños deben afiliarse a la CSS; sin embargo, no existían parámetros específicos para ciertas actividades, entre ellas, el transporte público. Por ello, se elaboró un reglamento que facilitará su protección social y acceso a prestaciones de salud.

Agregó que ya se tiene un preacuerdo con los transportistas en el que se comprometieron a informar a la entidad el rol de cada uno de sus miembros, mientras se trabaja en proveer los medios de afiliación en piqueras y centros de reuniones a nivel nacional para que no desperdicien esta oportunidad, ya que, actualmente, muchos por sus cotizaciones solo reciben una indemnización, no una pensión para sufragar sus gastos luego de su retiro laboral.'



Los transportistas, por día, se hacen entre 30 y 40 dólares que se dividen entre conductores, secretarios y dueños, lo que evidentemente solo alcanza para llevar el sustento a sus hogares; por ello, les preocupa que no puedan cumplir con esta nueva responsabilidad.



El sistema de afiliación virtual a la Caja de Seguro Social estaría disponible después del mes de agosto, informó su director, Dino Mon.



El reglamento de afiliación para conductores y auxiliares establece que las cotizaciones se calcularán sobre el 9.36% del ingreso que el trabajador declare, tomando como base una remuneración mínima de 500 dólares mensuales.

Plataforma

La entidad informó que, después del mes de agosto, estará disponible la plataforma para que los trabajadores independientes se afilien al programa, por lo que se espera que el número de cotizantes aumente considerablemente debido a las facilidades que ofrecerá este sistema informático.

La aplicación, según las autoridades, también reducirá la injerencia del personal en el pago de la cuota obrero-patronal, lo que ayudará con la fiscalización de los mismos, garantizando que todos estén al día en sus cuentas.