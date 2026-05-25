CSS advierte: Asegurados que no elijan sistema de pensión antes del 18 de agosto pasarán automáticamente al modelo mixto

El próximo 18 de agosto de 2026 vence el plazo para que miles de asegurados elegibles de la Caja de Seguro Social (CSS) elijan trasladarse al nuevo sistema de pensiones que definirá el monto de su futura jubilación.

Los asegurados que no tomen una decisión antes de este plazo quedarán automáticamente en el sistema mixto sin posibilidad de cambio posteriormente.

El nuevo esquema de pensiones está contemplado en las recientes reformas de la institución.

César Herrera, director de Finanzas de la CSS, manifestó durante una entrevista en el noticiero matutino de TVN Noticias que los trabajadores que tienen la opción de cambiarse de sistema de pensiones cuentan con una fecha límite para realizar el proceso y recomendó revisar la información con tiempo antes de tomar una decisión definitiva.

Cabe destacar que la CSS ha habilitado la herramienta digital "Mi retiro seguro", disponible dentro de la plataforma "Mi caja digital". A través de este sistema, los usuarios pueden verificar su historial de aportes, verificar si están reportados correctamente y generar una proyección estimada de lo que recibirán al jubilarse.

Sin embargo, las autoridades de la CSS manifestaron su preocupación debido al alto porcentaje de asegurados que aún no ha ingresado a revisar sus datos.

Es importante que los asegurados verifiquen cualquier error relacionado con cuotas, períodos laborados o salarios registrados, pues podrían afectar el cálculo final de la pensión, por lo que se recomienda validar toda la información antes de que expire el plazo.

Finalmente, aclararon que no existe una fórmula única o una recomendación generalizada de cambio, ya que la conveniencia de un sistema sobre el otro varía estrictamente según la edad, el salario actual y los años que cada persona lleve cotizados.

Por ello, la CSS insistió en que cada asegurado debe realizar un análisis individual y minucioso de su estatus antes de que expire el plazo en agosto.