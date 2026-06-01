CSS integra comité de ingenieros para modernizar y garantizar mantenimiento de sus infraestructuras

Con el propósito de modernizar la infraestructura de salud pública y garantizar instalaciones seguras y sostenibles, la Caja de Seguro Social (CSS) anunció la creación del Comité Ejecutivo de Infraestructura y Mantenimiento, integrado por destacados ingenieros panameños.

La Junta Directiva y la Dirección General de la CSS explicaron que este comité tendrá la misión de desarrollar especificaciones técnicas de alto nivel para proyectos de restauración, modernización e inversión.

Además, establecerá estándares de mantenimiento de clase mundial que aseguren la durabilidad y eficiencia de las instalaciones.

Por otra parte, el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, subrayó que el equipo reúne experiencia en áreas como estructuras, electromecánica, geotecnia, aire acondicionado, confiabilidad operacional y costos. “Talento panameño al servicio de Panamá”, destacó.

Asimismo, el comité está conformado por los ingenieros Eduardo Ferro, Luis Alfaro, Fernando Guerra, César Saavedra, Carlos Fong, Abdiel Pérez, Heriberto Castillo y Lucas Halphen, quienes trabajarán junto a la Dirección General de la CSS, integrada por Tania Jiménez, Regina Donelson, Yariela de De Sanctis, Rogelio Gordon y Dino Mon Vásquez.

De igual manera, Mon Vásquez enfatizó que “aquí no venimos a maquillar problemas, venimos a resolverlos. Queremos hospitales más seguros, policlínicas más dignas y sistemas más confiables. Queremos obras que perduren, mantenimiento efectivo y resultados visibles para la población”.

