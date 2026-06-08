CSS pone la tecnología de cirugía robótica al servicio de los pacientes en Panamá

Los pacientes que necesiten cirugía ahora podrán contar con la tecnología robótica que la Caja de Seguro Social (CSS) pone a su servicio.

El doctor Miguel Cáceres Yap, cirujano robótico y ginecólogo de la CSS, explicó en el noticiero matutino de Telemetro Reporta que la tecnología robótica tiene tres impactos directos en el paciente.

Sostuvo el cirujano que el uso de esta herramienta impacta al paciente al reducir el tiempo quirúrgico, no solo desde el punto de vista de la cirugía, sino también de la cantidad de medicamentos que se le coloca.

La realidad demuestra que la técnica robótica reduce entre un 60% y un 80% la pérdida de sangre. Por ejemplo, en una histerectomía abierta se pierde 250 cc, pero por vía robótica es entre 25 y 39 cc, explicó el cirujano.

Cáceres puso como ejemplo el caso de un paciente con sobrepeso en la pared abdominal. El movimiento físico laparoscópico, que era la técnica previa a la robótica, era físico; nosotros contra la pared. Cada vez que uno hace un esfuerzo, comienza a temblar, lo que implica que, al pasar el tiempo, se pierde precisión.

El experto indicó que los robots tienen fuerza de brazo que oscila entre 100 y 150 kilos de fuerza; por lo tanto, cuando se está operando, no hay percepción contra el peso con el que se esté trabajando.

Los pacientes que más se beneficiarán de esta tecnología son los de alta complejidad porque tienen muchas dificultades para operarse. Estos pacientes son los que más esperan dentro del sistema público, porque necesitan evaluación de otras especialidades, agregó Cáceres.

Cáceres resaltó el hecho de que, si la cirugía es específica y larga, entonces se realiza una por día, lo que hace que se prolongue.

Finalmente, Cáceres dijo que tienen cuatro sistemas robóticos dentro de la Ciudad de la Salud, y uno en el hospital de David. Pero esperan llevar otro al hospital de Chitré con la intención de hacer este proceso.