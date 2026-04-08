¿Cuáles son los problemas ambientales más graves?

Panamá enfrenta graves desafíos ambientales por deforestación, contaminación y manejo de residuos, advirtió el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Navarro mencionó que la deforestación es el principal problema ambiental que enfrenta el país; así lo reveló el último informe del Ministerio de Ambiente.

"En los últimos dos años se han deforestado alrededor de 322 mil hectáreas en distintas regiones del país", dijo Navarro.

El segundo problema que señaló el ministro es la contaminación de ríos y quebradas. Indicó Navarro que cientos de barriadas continúan vertiendo sus aguas servidas en los afluentes. Agregó que existe contaminación por pesticidas y otros contaminantes, especialmente en Azuero, por lo que el ministerio está tomando correctivos.

El ministro reconoció que la basura es un problema de toda la república. Sostuvo que Cerro Patacón produce contaminación por lixiviados.

Navarro destacó que estos tres problemas ambientales son considerados los más críticos porque afectan directamente las fuentes de agua, las cuencas hidrográficas, la biodiversidad y, en general, la vida en el istmo.

Por otra parte, el ministro se refirió a las consecuencias del incendio de los camiones cisterna ocurrido debajo del Puente de las Américas el pasado lunes. Mencionó que hubo contaminación atmosférica en toda la zona contigua al siniestro.'

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problemas ambientales preocupan a las autoridades del ministerio de Ambiente. 2

Años, lapso en el que se han deforestado 322 héctareas de bosques en el país.

Por lo que un equipo ambiental del ministerio estuvo verificando en el sitio las posibles consecuencias de la contaminación.

Minería

En lo que respecta a la mina señaló Navarro que el material que ya había sido extraído de la mina debe ser procesado porque representa una fuente de contaminación.

"Ese material cuando le cae el agua produce lixiviados y por ello todos los grupos ambientales coinciden con nosotros que hay que eliminar esa fuente de contaminación", expuso.