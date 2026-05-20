Déficit de unidades impacta operatividad de la Policía Nacional

La falta de agentes se ha convertido en uno de los principales desafíos de la Policía Nacional para hacer frente al aumento de la criminalidad en el país; la institución no crece al mismo ritmo que las asociaciones delictivas, lo que representa una carga adicional de trabajo para las más de 18 mil unidades que diariamente patrullan el territorio nacional.

El director de la entidad, Jaime Fernández, reconoció que actualmente no cuentan con la cantidad de oficiales suficiente para atender la demanda; se han realizado correctivos en las metodologías educativas para que el número de nuevos ingresos aumente, nivelando las pérdidas por jubilación.

Mencionó que el interés de los jóvenes en formar parte de los estamentos de seguridad ha ido creciendo con el paso de los años; en 2025 se presentaron alrededor de 1,000 solicitudes, una diferencia de 800 con respecto al año anterior; sin embargo, la necesidad de pie de fuerza se estima entre 5,000 y 6,000 unidades nuevas.

La Policía Nacional, según cifras suministradas por el funcionario, afrontará este y el próximo año una pérdida de personal importante debido a que unos 2,000 colaboradores pondrán fin a su etapa laboral.

"La administración arrancó con 257 unidades como agentes, de allí subió a 300, luego 600 y ahora estamos en casi 1,000; hemos visto que se ha generado una confianza mayor en la Policía Nacional para participar dentro de sus filas", explicó Fernández en entrevista con Panamá América.

Reiteró que su objetivo es equilibrar el crecimiento de la institución de forma responsable y sostenible para cubrir los espacios disponibles y seguir reduciendo la cantidad de bajas, que actualmente se ubica en el 5%, pero que en algún momento alcanzó el 15% debido al nivel de entrenamiento; por ello, se han realizado ajustes en los métodos de enseñanza y formalización técnica, garantizando una formación integral a los oficiales.

La institución se encamina también a convertirse en una universidad con el apoyo de los ministerios de Educación y Seguridad Pública, a fin de que quienes se gradúen reciban un título que certifique sus conocimientos.'

600

expedientes se encuentran bajo revisión de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP). 1,000

jóvenes ingresaron el año pasado al centro de formación de la Policía Nacional.

Agregó que otra de sus prioridades es brindar mejores condiciones a quienes ya forman parte de la plantilla, porque algunos se quedaban hasta tres meses sin ver a sus familiares debido a la escasez de personal; por ello, desde que tomó posesión del cargo, ha enfocado sus esfuerzos en el respeto a la "franquicia", periodo de descanso al que tienen derecho todos los trabajadores, e incluso se ha optado por reubicar a ciertos elementos en zonas cercanas a sus hogares para que puedan convivir con sus allegados.

Al ser consultado sobre lo que más le preocupa como director de la Policía, Fernández ubicó en primer lugar a sus unidades; su mayor grado de ansiedad es que todos los agentes regresen con vida de los operativos, y en segundo, la efectividad, a fin de facilitar el trabajo del Ministerio Público.

Expedientes en revisión

La Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional mantiene en revisión alrededor de 600 expedientes por faltas que, de ser ciertas, serán resueltas según corresponde en el reglamento de la institución.

"Haremos las depuraciones que se requieran con la evidencia que tenemos porque, por supuesto, el crimen organizado ha permeado en múltiples industrias y nosotros estamos expuestos también; esto se hace todos los días", afirmó.