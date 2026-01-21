Luego de la aprobación en tercer debate del proyecto de ley No.19 que establece horarios extendidos en los centros de salud, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, dijo que en algunos lugares esta medida se está practicando en la actualidad y que se están preparando para aplicarla en otras comunidades.

Boyd Galindo dijo que cuenta con un esquema a nivel nacional de como ir implementando por todo el país el horario extendido.

Agregó que quieren invertir bien los recursos del Estado, de manera que no se abran instalaciones que no se van a utilizar.

Más adelante, tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como la Caja de Seguro Social (CSS) informarán cual es la institución que tendrá horario extendido y que le quede más cerca al paciente, en caso de urgencias o atención a alta horas de la noche.

El proyecto que pasa a manos del Ejecutivo para su sanción u objeción, no precisa que instalaciones tendrán horario extendido, sino que deja esa facultad al Minsa.

Lo que sí dispone, en su artículo 4 es que procurará que en cada región de salud exista, al menos, una instalación de atención primaria con horario extendido.

El ministro dijo que la planificación también contempla la parte económica y de recursos humanos, de forma tal que se puedan ubicar las personas que sean necesarias en cada uno de los sectores donde los centros de salud operarán más allá del horario normal.'



El diputado independiente, Betserai Richard, presentó el proyecto a inicios de la actual asamblea.



La Caja de Seguro Social tiene instalaciones de atención primaria de salud que funcionan en horarios extendido en sus servicios de urgencias.



Los centros de salud del Minsa poseen horarios normales de atención.



Extender el horario implica el pago de turnos para el personal que labore, tanto de salud como administrativo.



El ministro de Salud asegura que la extensión de horario se ha venido planificando desde el año pasado.

Este tema se incorpora en el artículo 4 del proyecto de ley, que dispone que en el caso de sábados y domingos, se deberá contar, como mínimo, con atención médica y sus áreas de apoyo en salud y administrativo, para el adecuado funcionamiento del centro, sin perjuicio de que, conforme a la planificación regional, se amplíe la oferta de servicios.

Boyd Galindo destacó que desde el año pasado se viene planificando la medida para que no sea improvisado y ya existe horarios extendidos en algunos lugares.

"En los próximos meses esperemos que todo el país esté cubierto", concluyó diciendo el ministro de Salud.

De acuerdo con el artículo 7 de la propuesta, el Minsa garantizará el pago oportuno y a tiempo de las prestaciones económicas del personal médico y administrativo que labore en las instalaciones de salud en jornadas de horarios extendidos.

Y este ha sido el "dolor de cabeza" del Minsa, al punto que el pago de turnos extraordinarios se logra mediante traslados de partidas y créditos adicionales, ya que, por lo general, la mayor parte de estos fondos no están incluidos en el presupuesto de la entidad.

En 2025, por ejemplo, la mayor parte de los turnos, que promedian $7 millones mensuales, fueron cubiertos de esa manera, mientras que los dos últimos meses se tuvieron que incluir en el presupuesto del Minsa de 2026.

El pago de los turnos de octubre fue el último traslado que aprobó la comisión de Presupuesto de la Asamblea, a nivel general, el año pasado.