Día de las Enfermeras: profesionales denuncian sobrecarga y falta de empleo

En el marco del Día de las Enfermeras y Enfermeros, Felipe Ríos, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Panamá, destacó los desafíos que enfrentan estos profesionales y la necesidad de reforzar el sistema de salud. Ríos hizo estas declaraciones en el noticiero matutino de Telemetro Reporta.

“Representar a nuestros colegas es un honor, pero también implica una enorme responsabilidad. Nos corresponde ser portavoces y transmitir los retos que viven diariamente”, señaló Ríos, primer enfermero en liderar la asociación.

Entre los principales desafíos, el dirigente mencionó la coexistencia de generaciones en la profesión. Los jóvenes ingresan con una mentalidad digital y tecnológica, mientras los experimentados aportan conocimiento profundo del sistema, lo que exige un equilibrio para trabajar de manera eficiente.

Las enfermeras y enfermeros son clave en la atención continua de los pacientes. Actúan como un puente entre médicos, hospitales y familiares, garantizando cuidados constantes y acompañamiento emocional durante todo el proceso de recuperación.

No obstante, Panamá enfrenta actualmente una paradoja: aunque hay personal calificado disponible, las plazas permanentes son insuficientes y los hospitales experimentan sobrecarga de trabajo. Muchos profesionales dependen de turnos extraordinarios, que ya no pueden mantener.

“Necesitamos transformar estas planillas de turnos extraordinarios en posiciones permanentes. Esto protegerá los derechos de nuestros colegas y permitirá la incorporación de nuevos profesionales al sistema”, enfatizó Ríos.

Además, destacó la necesidad de fortalecer la atención primaria, que evita la saturación en hospitales, y formar especialistas para garantizar un servicio seguro y eficiente en todas las áreas del sistema de salud.

Ríos también abordó el desempleo entre egresados de enfermería: “Es doloroso ver cómo personas invierten en su formación y no encuentran empleo en su área, mientras el sistema aún requiere personal capacitado”.

La Asociación hace un llamado al Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y hospitales privados para crear más plazas, permitiendo que los profesionales formados puedan integrarse al sistema laboral y garantizar atención de calidad a los pacientes.

El dirigente subrayó que, más allá de la burocracia y los turnos, el objetivo principal de las enfermeras y enfermeros sigue siendo proteger la vida de los pacientes y ofrecerles atención cercana, profesional y segura.