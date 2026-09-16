Dos propuestas de cobro dividen al sector turístico

La discusión sobre las reglas que deben cumplir quienes participan en la actividad turística tomó fuerza esta semana con dos propuestas que impactan directamente al sector: el impuesto a los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y el cobro de 5 dólares a turistas y tripulantes que desembarquen en la provincia de Colón.

El proyecto de ley de incentivos para el desarrollo turístico, presentado ante la Asamblea Nacional, plantea aplicar un 15% de ITBMS a los alquileres turísticos de corta duración y hospedajes temporales en inmuebles residenciales.

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La propuesta encuentra respaldo en el sector turístico, que considera que este tipo de alojamiento debe incorporarse a las mismas reglas tributarias y de fiscalización que enfrentan los establecimientos formales.

Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR), señaló que actualmente los Airbnb no tienen las mismas cargas que los hoteles, lo que, a su juicio, genera una competencia desleal.

“No es que estemos en contra de la actividad, es bueno que exista otra opción de alojamiento, igual que los hostales y pequeños arrendamientos”, manifestó Duque.

La representante de CAMTUR sostuvo que los hoteles, además de pagar impuestos, deben asumir obligaciones como las cuotas a la Caja de Seguro Social, décimo tercer mes, vacaciones y otras prestaciones laborales. Agregó que estos establecimientos también representan una fuente importante de empleo.

Por ello, Duque planteó que los alquileres turísticos de corta duración deben avanzar hacia un esquema de regulación y fiscalización que permita establecer condiciones similares para los distintos actores del mercado.'

5

dólares buscan cobrar a los turistas que lleguen a Colón.

Mientras esta discusión avanza en el ámbito nacional, en Colón surgió otro debate alrededor de los costos que asumirían los visitantes. El Concejo Municipal del distrito de Colón aprobó una medida que contempla el cobro de cinco dólares a los turistas o tripulantes que desembarquen en la provincia.

La propuesta ha generado rechazo. Dominico Medina, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) en Colón, consideró que la medida puede resultar “un poquito apresurada”, al señalar que el turismo en la provincia todavía se encuentra en una etapa de desarrollo.