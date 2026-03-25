Se espera que sean cinco los candidatos a rectores en las próximas elecciones que tendrá la Universidad de Panamá, el próximo 1 de julio.

Por el momento se han postulado tres profesores, siendo el primero, César García, quien llegó segundo en las elecciones celebradas en 2021, en las que se reeligió el actual rector, Eduardo Flores Castro.

La segunda fue Migdalia Bustamante, de la Facultad de Educación, y este miércoles se postuló José Emilio Moreno, de la Facultad de Ciencias y actual vicerrector académico de la Primera Casa de Estudios Superiores.

Rufino Fernández, presidente del Organismo Electoral Universitario, informó que otros dos educadores han separado fechas para postularse, por lo que se espera que las elecciones para rector cuenten con cinco candidatos.

Identificado con el color rojo, el vicerrector académico acudió a presentar su documentación para aspirar al máximo cargo de la universidad, junto a cientos de seguidores que lo acompañaron.

En su discurso, Moreno desea una buena relación con el Gobierno, un mensaje dirigido a mejorar la comunicación, que no ha sido muy cordial con la administración del presidente José Raúl Mulino.

Planteó que impulsará una universidad más competitiva y compenetrada con la sociedad a la que sirve.'

5

años es el periodo de rector en la Universidad de Panamá, con la ley de 2006. 2

veces puede ser reelegido el rector con la norma aprobada hace 20 años.

En este sentido, dijo que reformará el servicio social estudiantil para que se enfoque en comunidades y no sea disgregado.

Por otra parte, promoverá que cada división universitaria, llámese centro regional, extensión docente o anexo se identifique con una carrera en especial, atendiendo el potencia que ofrece cada región del país.

Hasta el momento, entre candidatos a rector, decanos y directores de centros regionales se han postulado 28 profesores.

El periodo de postulación cierra el próximo 13 de abril, luego vendrá el periodo de impugnación, tras el cual se conocerán los candidatos en firme.