Ella Invierte Summit 2026: Panamá será sede de la quinta edición

Cinco años de inspiración y aprendizaje se celebran en el Ella Invierte Summit 2026. Desde sus primeras ediciones, este encuentro ha demostrado que la independencia financiera de las mujeres comienza con conocimiento y decisiones firmes.

En esta ocasión, el evento regresa con una propuesta renovada que combina educación financiera, liderazgo e innovación. La cita busca motivar a más mujeres a invertir, generar patrimonio y liderar en la nueva economía.

Por ello, el próximo 3 de septiembre el Panama Convention Center será escenario de su quinta edición. Allí se reunirán líderes nacionales e internacionales para compartir experiencias y tendencias que están transformando el mundo.

Sin embargo, el Summit también pone sobre la mesa un desafío pendiente: la brecha patrimonial. Aunque Panamá ha reducido la diferencia salarial general, las mujeres aún enfrentan obstáculos para acumular riqueza a lo largo de su vida.

Por lo tanto, Patricia Villanueva, socia fundadora, enfatiza que la clave está en aprender a invertir. Según ella, el salario no basta; el verdadero cambio ocurre cuando el dinero comienza a trabajar para cada mujer.

Asimismo, la agenda incluirá cuatro bloques temáticos con herramientas prácticas y tendencias globales. Se abordarán temas como mercados de capitales, tokenización inmobiliaria, inteligencia artificial aplicada a los negocios y liderazgo femenino.

Uno de los momentos más esperados será la conferencia de Vilma Núñez, estratega internacional y Top Voice de LinkedIn. Su propuesta “AI Liderazgo” mostrará cómo la inteligencia artificial puede potenciar la productividad y la toma de decisiones.

El Summit invita a empresarias, ejecutivas y emprendedoras a decidir aprender, invertir y creer en sí mismas.