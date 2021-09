Empresas de Japón muestran interés por el metrocable

Dos consorcios presentaron propuestas para realizar el estudio de factibilidad del metrocable de San Miguelito.

Versión impresa

En esta segunda convocatorio presentaron ofertas Cal y Mayor y Asociados Centroamérica, S.A., por un millón 99 mil 50 dólares ($1,099,050.00), y consorcio Metrocable San Miguelito, por un millón 170 mil dólares ($1,170,000.00).

La novedad de esta nueva convocatoria es que en el último consorcio participan las empresas japonesas Nippon Koei Latin America Caribbean Co. y Nippon Koei Co,. Ltd., además de Ingeniería de Sistemas de Transportes y Cables, S.A.S., de capital colombiano.

Nippon Koei Latin America Caribbean Co. ya he tenido vinculación con otros proyectos en el país, como la Línea 3 del metro y el plan de saneamiento de la Bahía de Panamá.

En el caso de Cal y Mayor, la empresa participó de la primera convocatoria para realizar el estudio, la cual fue declarada desierta.

El precio de referencia para efectuar el estudio asciende a un millón 300 mil dólares ($1,300,000.00).

Ambos consorcios presentaron las subsanaciones a los documentos que entregaron, la semana pasada, por lo que queda a consideración de una comisión evaluadora realizar analizarlos y realizar sus observaciones.'

5

consorcios participaron en el primer acto público, cuya convocatoria se realizó en febrero. 2

consorcios participan en esta nueva convocatoria para que se concrete el proyecto.

Además de que este estudio es necesario para considerar la factibilidad técnica y socioambiental de este sistema de transporte, se requiere para determinar como será financiado.

VEA TAMBIÉN: Discusión de reformas electorales reiniciaría si se llega a un acuerdo

Metro de Panamá no ha desistido de realizar el proyecto que está dentro del plan maestro que fue actualizado hace unos años.

Al contemplarse como uno de los proyectos que se realizarían mediante Asociación Público Privada (APP), se requiere un estudio para ver su factibilidad.

En el diseño conceptual de la obra se contempla una línea principal con dos ramales de unos 9 kilómetros de longitud, con siete estaciones.

Tendría conexión directa con las dos líneas del metro.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!