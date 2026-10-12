¿Es Panamá un país tectónicamente activo?: Instituto de Geociencias pide reforzar la prevención

El reciente terremoto en Panamá liberó una importante cantidad de energía acumulada durante aproximadamente un siglo en el sistema de fallas Azuero-Soná, y aunque los sismos son impredecibles, no se esperaría uno de igual magnitud en la misma zona en el corto plazo, explicó a EFE el director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque.

“Este sistema de fallas en el área de Azuero-Soná ha liberado bastante energía que tenía acumulada en el rango de los cien años. No esperaría que vuelva a darse uno en esa área con esa magnitud”, señaló el experto.

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El Instituto de Geociencias situó la magnitud del sismo con epicentro en la península de Azuero en 7.5, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo elevó a 7.7. Luque comparó este movimiento con el terremoto registrado en 1913 (magnitud 6.9), indicando que ambos liberaron niveles de energía similares.

Sin embargo, el geólogo remarcó que la actividad sísmica no puede anticiparse con certeza, por lo que no es posible descartar categóricamente eventos futuros de gran intensidad. Explicó que Panamá se ubica sobre la microplaca o bloque de Panamá, rodeada por cuatro grandes placas tectónicas: Caribe, Cocos, Nazca y Sudamérica.

Alerta por fallas activas y riesgo sísmico en la capital

Luque advirtió que varias fallas geológicas en los alrededores de Ciudad de Panamá tienen potencial para generar sismos de magnitud cercana a 7.0, según estudios realizados durante la ampliación del Canal de Panamá.

“Un evento de esa intensidad en la capital podría afectar estructuras construidas hace más de 30 o 40 años, cuando comenzaban a implementarse las normas de diseño sismorresistente”, alertó.

Ante este riesgo, el Gobierno ha dispuesto la revisión de infraestructuras vitales —escuelas, centros de salud, estadios y puentes— para determinar si requieren refuerzos estructurales y reducir su vulnerabilidad.

Balance de daños y comportamiento de las réplicas

Aunque el sismo no dejó víctimas mortales y solo causó unos 30 heridos leves, los daños materiales son significativos, principalmente en la península de Azuero. El último reporte oficial contabiliza:

Más de 1,280 residencias afectadas, 619 centros escolares con daños, más de 60 edificios gubernamentales y 44 iglesias y 24 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes.

Respecto a la evolución del fenómeno, Luque detalló que hasta la mañana de este lunes se han registrado unas 350 réplicas. Aunque las primeras diez horas mostraron réplicas cercanas a magnitud 6.0, la intensidad ha ido en descenso progresivo hacia rangos de 3.0 a 4.0.

“Las réplicas se producen porque el sistema de fallas se está reacomodando y podrían prolongarse durante semanas o meses”, concluyó, insistiendo en que Panamá debe asumir plenamente su condición de país tectónicamente activo e intensificar los estudios de suelo y fallas locales.