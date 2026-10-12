Minsa brinda más de 6,000 atenciones médicas tras el sismo y destina $60.9 millones para reparación

Un plan de emergencia del Ministerio de Salud (Minsa) ha permitido brindar atención médica oportuna a más de 6,000 pacientes en todo el país. La asistencia comprende más de 3,000 atenciones en la red primaria y más de 3,500 en la red hospitalaria.

Tras una evaluación técnica realizada en las 842 instalaciones de salud a nivel nacional, la autoridad sanitaria determinó que 66 estructuras sufrieron afectaciones leves que no comprometen su integridad.

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Sin embargo, el Hospital Rural de Tonosí resultó seriamente comprometido e inhabilitado para su uso, por lo que de manera inmediata se emitió la orden de licitación para la construcción de una nueva instalación hospitalaria por un costo de más de $30 millones.

Para ejecutar la rehabilitación integral del sistema sanitario, el Minsa proyecta la intervención de 67 instalaciones de salud en Herrera, Los Santos, Coclé, Chiriquí, Veraguas y Panamá, con un presupuesto disponible estimado de $60,916,000.00.

Para garantizar la continuidad de los servicios asistenciales sin poner en riesgo a los usuarios, la institución habilitó la atención en carpas y hospitales de campaña.

Además, a través de la cooperación internacional se recibió la donación de 16 carpas por parte de UNICEF, las cuales fueron distribuidas estratégicamente: 11 carpas para la región de Azuero, tres carpas para el Hospital de San Félix y dos carpas instaladas en el Hospital San Miguel Arcángel como apoyo a la red metropolitana.

Entre las instalaciones que actualmente brindan atención bajo esquemas temporales o en áreas adaptadas se encuentran el Hospital Cecilio A. Castillero, el Hospital Aquilino Tejeira (evacuado y operando en hospital modular), el Minsa-CAPSI de Macaracas, el Centro de Salud de Los Pozos y el Hospital de San Félix.

En el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas se avanzan las reparaciones no estructurales necesarias para la restitución plena del servicio.

Desde las primeras horas de la contingencia, se activó el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (CODES) en la sede central y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional en las 15 regiones de salud del país.

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Médicas del Minsa ha coordinado exitosamente 26 traslados aéreos de emergencia y 118 traslados terrestres (95 interhospitalarios y 13 prehospitalarios) hacia centros de mayor complejidad.

Asimismo, se coordinó la reubicación de 405 pacientes de hemodiálisis que se atendían en la antigua Maternidad del Hospital Santo Tomás, que fue clausurada tras afectaciones producto del sismo, asegurando que sus tratamientos vitales continúen sin interrupciones.