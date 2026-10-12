Contraloría flexibiliza medidas para agilizar ayuda a afectados por el sismo

La Contraloría General de la República flexibilizará medidas para facilitar la atención inmediata de las comunidades afectadas por el sismo, sin dejar de garantizar los controles correspondientes sobre el uso de los recursos públicos.

Según la entidad, en coordinación con representantes de corregimiento y alcaldes, se facilitará el uso de los fondos PIOPS e IBIS por parte de las juntas comunales para atender las necesidades urgentes de la población afectada, como la adquisición de alimentos, agua y otros artículos de primera necesidad, de conformidad con los manuales de operación establecidos.

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Durante la emergencia, se permitirá utilizar vehículos de las juntas comunales sin necesidad de salvoconducto, con el propósito de apoyar el traslado de personas heridas y brindar asistencia a las comunidades afectadas.

La Contraloría mantendrá la coordinación y comunicación con las autoridades locales para facilitar la atención de esta emergencia. Para ello, se ha habilitado un centro de llamadas (Call Center) para atender las consultas correspondientes.

En caso de no lograr establecer comunicación de manera inmediata, las gestiones podrán ser atendidas a partir de las primeras horas del lunes.

"La prioridad es atender oportunamente a la población afectada, garantizando al mismo tiempo el uso responsable y transparente de los recursos públicos", detalla la entidad.

La Contraloría General de la República reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades nacionales y locales para responder a las necesidades de la ciudadanía durante esta emergencia.