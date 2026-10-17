Facilitan retiro de placas: Alcaldía de Panamá amplía la disponibilidad de estacionamientos gratuitos

Con el objetivo de facilitar el trámite vehicular y brindar mayor comodidad a los contribuyentes, la Alcaldía de Panamá anunció la disponibilidad de nuevos espacios de estacionamiento gratuito e itinerarios especiales para el retiro de placas correspondientes a los meses de enero a agosto de 2026.

Como parte de esta logística, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ubicado a un costado del parque Francisco Arias Paredes, pondrá a disposición de los usuarios su plaza de estacionamientos durante este sábado 17 y domingo 18 de octubre.

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De igual forma, el Municipio reiteró que el estacionamiento soterrado del Centro de Atención al Contribuyente, en Calidonia, mantendrá su servicio con una hora libre de costo para quienes acudan a realizar su gestión.

Para atender la demanda ciudadana, el Centro de Placas operará bajo un horario ininterrumpido.

La atención durante la jornada del sábado se extenderá de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que el domingo el servicio estará disponible en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las autoridades municipales recordaron que pueden acudir a retirar sus latas únicamente los propietarios que cuenten con su paz y salvo municipal, el pago del impuesto de circulación al día y el revisado vehicular vigente.

Para verificar la disponibilidad de su placa antes de acudir a las instalaciones, la comuna capitalina mantiene habilitada la consulta en línea a través del portal oficial tributos.pty.gob.pa/Public/PlateStatusForDelivery