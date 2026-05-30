Fernández: 'Hemos logrado la confianza de las unidades en la franquicia y en las vacaciones'

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, valoró de manera positiva la confianza lograda en el sistema de franquicia y de vacaciones, a fin de reforzar el bienestar de las unidades.

Fernández aseguró que bajo su administración no se tolerará que las unidades pasen largos periodos en los cuarteles y lejos de su familia.

"Lo más importante es que desde el año pasado hemos logrado la confianza de todas las unidades en la franquicia y en las vacaciones", dijo a Panamá América.

En este sentido recalcó que una de las prioridades incluye que las unidades se oxigenen en familia porque el oficio que desarrollan ya es complejo para agregarle el estrés de estar lejos de los suyos.

El director dijo que se han regulado los puestos remunerados para que no interfieran con el descanso y se busca colocar a los agentes cerca a sus residencias para facilitar el desplazamiento.

"Hemos logrado acomodar a las unidades. Por ejemplo, si algunos viven en la comarca, los colocamos cerca, en Veraguas para que puedan tener más acceso a sus residencias", expuso.

Fernández reconoció que no se puede complacer a la planilla de 18 mil unidades, pero se hacen los esfuerzos dentro de las posibilidades.

Por otro lado, aseguró que diariamente se hacen labores de inteligencia para verificar que sus integrantes no formen parte de grupos criminales.

Además, instó a la población a colocar las denuncias en caso de conocer de estos casos o no estar conforme con el trato recibido.

