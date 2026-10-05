Fiscalía investiga delito tras demolición de monumento chino en el mirador del Puente de las Américas

La Fiscalía Anticorrupción realizó una inspección en el sitio donde estaba ubicado el Mirador del Puente de las Américas, como parte de las diligencias que desarrolla para determinar la presunta comisión de un delito contra la administración pública.

En la diligencia participaron la fiscalía junto a peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), quienes hicieron trabajos de planimetría con el objetivo de delimitar la zona de servidumbre y establecer dónde estaba el monumento.

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La inspección busca obtener elementos que puedan ser integrados como pruebas dentro de la investigación que adelanta el Ministerio Público (MP).

La Fiscalía Anticorrupción inició esta investigación el 27 de diciembre de 2025, luego de la demolición del monumento.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, respetando los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la ley.

Cabe recordar que la demolición del monumento se realizó por órdenes de la Alcaldía de Arraiján. En 2025 se venció la concesión que tenía la comunidad china sobre este lugar. El mirador se componía de un gazebo, un portal y un obelisco que recordaban la llegada de los primeros chinos al país en 1854.