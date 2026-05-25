El conocimiento pedagógico concentra entre el 53 y 57% de las asignaturas de la carrera de formación de los educadores panameños, reveló un estudio del Centro Nacional de Competitividad de Panamá.

Este resultado surge tras revisar 233 asignaturas de cuatro universidades, encontrándose con una estructura predominantemente teórica.

El conocimiento del contenido disciplinar oscila entre 23% y 28%, mientras que el conocimiento tecnológico es el mínimo, con una cobertura estimada entre 0% y 2%.

"Estos resultados evidencian una ausencia prácticamente total de integración entre tecnología, pedagogía y contenido disciplinar dentro de la estructura curricular", expresó Mariana León, autora de la investigación.

En otro estudio, se comparó lo que aprenden los futuros educadores de panamá en comparación con los de Chile.

En 10 de los 12 estándares medidos presentan algún grado de presencia en las programaciones analíticas revisadas, con la observación de que es parcial.

Existen dos estándares que no aparecen en los programas curriculares y son el relacionado con las estrategias de enseñanza orientadas a promover aprendizajes profundos, y el vinculado a la evaluación y retroalimentación para el aprendizaje.'



El Gobierno Nacional anunció que procederá a realizar una reforma educativa.



El Órgano Legislativo se adelantó y ya tiene una propuesta, que salió de la Comisión de Educación.



La última vez que se le realizaron cambios profundos a la Ley Orgánica de Educación fue hace 30 años.



El programa de capacitación anual que el Meduca ofrece a los educadores dura solo tres semanas.



Varios diálogos sobre educación, con las fuerzas vivas del país, se han desarrollado en diversos gobiernos.

Estos resultados ocasionan que se incremente el riesgo de "shock" de transición cuando el egresado entra al aula sin práctica y sin herramientas aplicadas, se describe en la investigación.

Entre las recomendaciones que se formulan se destaca que la formación inicial docente debe incorporar un núcleo clínico obligatorio que asegure experiencias de enseñanza progresivas en contextos reales de aula.

Adicional, la integración tecnológica debe abordarse como una competencia pedagógica transversal y no como una asignatura aislada dentro del currículo.

La inversión del Estado en ciencia, tecnología e innovación es de aproximadamente 0.13%, según cálculos recientes.

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Autoridades científicas plantean que un 1% sería un progreso en esta materia.

Por otra parte, la investigación recomienda que un futuro marco nacional de formación docente debe establecer el desarrollo de competencias en evaluación para el aprendizaje.

Esto implica diseñar instrumentos que generen evidencia relevante sobre el progreso de los estudiantes, ofrecer retroalimentación oportuna y utilizar los resultados de la evaluación para ajustar las estrategias de enseñanza.

También, las programaciones analíticas de las asignaturas pedagógicas deben incorporar prácticas de enseñanza basadas en evidencia que promuevan la participación activa de los estudiantes, el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos.

"El fortalecimiento de la formación inicial docente requiere una articulación más estrecha entre el sistema educativo y las instituciones de educación superior", se sugiere.