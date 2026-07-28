Gobierno asegura pago mensual a héroes del 9 de enero

El Ministerio de Desarrollo Social anunció que, desde el 30 de julio de 2026, los héroes sobrevivientes de la gesta del 9 de enero de 1964 recibirán su pensión vitalicia de manera mensual.

De tal manera, la medida busca garantizar mayor puntualidad en los pagos y ofrecer comodidad a los beneficiarios, quienes en su mayoría son adultos mayores.

En cuanto al desembolso, cada sobreviviente recibirá B/.1,200.00 al mes mediante transferencia electrónica, lo que permitirá una mejor planificación de sus gastos.

La pensión vitalicia fue creada por la Ley 163 de 2020 y reglamentada por la Resolución No. 293 de 2024, como reconocimiento a su aporte histórico.

Además, el calendario de pagos inicia el 30 de julio y continuará con fechas fijas: 31 de agosto, 30 de septiembre, 30 de octubre, 30 de noviembre y 30 de diciembre.

El Mides destacó que esta modalidad fortalece la atención y reafirma el compromiso del Estado con quienes defendieron la soberanía nacional.

Cabe recordar que en junio pasado, la institución modernizó el sistema de pagos en alianza con el Banco Nacional de Panamá, implementando transferencias electrónicas ACH.