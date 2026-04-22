Hacen llamado a la Asamblea Nacional para la regulación de cigarrillos electrónicos

La Asociación para la Reducción de Daños por Tabaquismo de Panamá (ARDTP) hizo un llamado urgente a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional para la instalación de una mesa técnica que debata y unifique los tres proyectos de ley relacionados con los sistemas electrónicos de administración de nicotina, tras su cancelación el pasado 23 de marzo.

Para la ARDTP, la decisión legislativa de integrar las propuestas No. 467, 263 y 347 representa una oportunidad única para que Panamá lidere con un marco regulatorio moderno y basado en evidencia científica. Sin embargo, la asociación advierte que la postergación de este debate técnico solo favorece al comercio ilícito.

"Cada día sin una regulación clara es un día que el mercado negro aprovecha para vender productos sin controles sanitarios a menores de edad", señaló José Recuero, vocero de la ARDTP.

Los proyectos de ley que se encuentran en la mesa técnica, los cuales ya fueron debatidas en la Comisión y Subcomisión mencionada, se trata del No. 467, que propone regular estos productos con foco en la protección de menores; No. 263, que prohíbe su comercialización y uso; y el No. 347, que prohíbe el uso en espacios públicos y privados.

La urgencia de este debate técnico también se ve respaldada por organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sugerido recientemente que estos productos deben contar con una carga impositiva menor a la del cigarrillo combustible, con el fin de incentivar a los fumadores adultos a migrar hacia alternativas menos nocivas. “Panamá debe elegir entre regular para proteger o prohibir para incentivar la ilegalidad”, concluyó Recuero.

Respaldo del FMI a la regulación diferenciada

El avance legislativo en Panamá es una oportunidad para que el país adopte las recomendaciones globales más recientes, particularmente en temas de tributación.

El informe "Taxing Harmful Habits" (“Impuestos a los hábitos dañinos”), publicado este mes por el FMI, sostiene que los países deben migrar hacia una “tributación basada en el daño”.

El análisis del organismo internacional destaca tres pilares que Panamá podría integrar en su nueva hoja de ruta:

Proporcionalidad de riesgo: gravar y regular los productos según su nivel de toxicidad, incentivando a los fumadores adultos a optar por alternativas menos nocivas que el cigarrillo de combustión.

Seguridad fronteriza: evitar que impuestos o prohibiciones extremas alimenten el contrabando, un factor crítico para Panamá dada su posición logística.

Sostenibilidad fiscal: formalizar el mercado permite que los ingresos generados por estos productos se destinen directamente al sistema oncológico y programas de prevención.

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El reporte del organismo internacional subraya que “la tributación es más que un instrumento fiscal, es una palanca poderosa para dar forma a sociedades más saludables. Vincular los impuestos especiales a los riesgos relativos de salud puede reducir enfermedades prevenibles mientras se asegura una recaudación sostenible”.

En esta línea, la ARDTP destaca que “organismos como el FMI y la FDA, que ya ha aprobado cerca de 40 tipos distintos de cigarrillos electrónicos, han dejado claro que el prohibicionismo no es la solución”.

La discusión de las propuestas legislativas en Panamá representa una ventana de oportunidad para que el país debata la adopción de un marco basado en evidencia científica, que proteja a los menores de edad mediante controles estrictos de venta y publicidad, pero que ofrezca alternativas reguladas a los adultos fumadores, alineándose con las mejores prácticas sugeridas por el FMI para el 2026.