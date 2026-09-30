IMHPA prevé menos lluvias, más calor

Panamá se prepara para varios meses en los que el calor, la falta de lluvias y la presión sobre los recursos hídricos podrían sentirse con mayor fuerza.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtió que el fenómeno de El Niño continuará durante los próximos meses y mantendrá una intensidad muy fuerte.

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De acuerdo con la institución, El Niño ya acumula cinco meses consecutivos bajo los criterios nacionales de monitoreo climático. Los modelos utilizados para su seguimiento apuntan a una probabilidad del 100% de que permanezca en la categoría muy fuerte, condición que podría extenderse hasta febrero de 2027.

Esto significa que los efectos del fenómeno podrían continuar marcando el comportamiento del clima en el país, particularmente con cambios en las lluvias y temperaturas. A partir de febrero del próximo año, los modelos apuntan a que podría comenzar un proceso de debilitamiento de El Niño.

El fenómeno se produce cuando las aguas del océano Pacífico tropical presentan temperaturas superiores a lo normal y altera los patrones de lluvia, temperatura y viento. Aunque suele durar entre nueve y 12 meses, existen antecedentes en los que su permanencia se ha extendido por más tiempo.

Para octubre, el IMHPA pronostica una disminución de las lluvias en buena parte de la vertiente del Pacífico. Las áreas que podrían recibir menos precipitaciones incluyen sectores de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Coclé, Colón, Panamá y Darién.

No todo el país tendrá el mismo comportamiento. En Herrera, Los Santos y las zonas montañosas de Chiriquí se esperan lluvias entre normales y ligeramente por encima de lo normal. En noviembre, por su parte, se proyecta una recuperación de las lluvias en buena parte de la vertiente del Pacífico.



Los próximos meses estarán marcados por la posibilidad de más calor y menos lluvia, también por la administración del agua.



En este mes podrían aumentar los días consecutivos sin lluvia y adelantarse la temporada seca.



Las 16 cuencas de la vertiente del Pacífico están extremadamente secas según datos del IMPHA.

El escenario cambia nuevamente en diciembre, cuando podrían presentarse más días consecutivos sin precipitaciones y existe la posibilidad de que la temporada seca se adelante. En la vertiente del Caribe se esperan lluvias dentro de lo normal durante octubre y noviembre, pero una disminución de los acumulados en diciembre.

El IMHPA también advierte que menos lluvia acumulada no significa que desaparecerán los aguaceros fuertes. Durante estos meses todavía pueden registrarse episodios de lluvias intensas y de corta duración en diferentes puntos del territorio nacional.

Ante este escenario, el IMHPA pidió a la población y a los sectores productivos mantenerse atentos a la evolución del fenómeno y a los avisos de las autoridades.