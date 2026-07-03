Impugnan elecciones en la Universidad de Panamá y piden suspender proclamación de rector

La Universidad de Panamá podría enfrentar un proceso de impugnación de votos contra las elecciones celebradas el 1 de julio de 2026. El escrito, presentado por el abogado Jonathan A. Brown Racine en representación de Manuel Oscar Lasso Ramos, solicita suspender la proclamación de José Emilio Moreno como rector, alegando irregularidades graves en el proceso.

De tal manera, se denuncian las anomalías en la Mesa Nº1 del estamento profesor en Soná, donde se registraron 24 firmas de votantes pero solo 23 papeletas en la urna. Por consiguiente, esta discrepancia constituye un error al momento del conteo de los votos y vulnera el principio de certeza electoral establecido en el reglamento.

Además, se menciona en el documento presentado por el abogado que en la Mesa Nº2 del estamento estudiantil se señaló que el presidente omitió mostrar las boletas durante el escrutinio, pese a que la normativa exige hacerlo “a la vista del público”. De esta manera, la falta de transparencia compromete el 30% de la ponderación total de votos y genera dudas sobre la validez del acta.

Exclusión arbitraria

Por otro lado, el recurso expuso la exclusión arbitraria de estudiantes regulares del padrón definitivo, aun cuando estaban matriculados y en paz y salvo. En efecto, estos casos muestran una alteración del registro electoral.

Además, se cuestionó también en el documento la incongruencia en los datos publicados por el portal oficial de la Universidad. Mientras el escrutinio real avanzaba lentamente con un 40% del conteo electoral, diversos medios difundieron resultados como definitivos, lo que, en consecuencia, generó desinformación y favoreció tendencias prematuras en la comunidad universitaria.

Error en el diseño de las papeletas

Asimismo, se denunció un error en el diseño de las papeletas, ya que todas tenían el mismo color en su reverso en los cargos de Rector, Decano y Director. Debido a ello, muchos electores depositaron boletas en urnas equivocadas, provocando la anulación de miles de votos válidos y afectando la voluntad real del electorado.

Con estas irregularidades, el recurso solicita suspender la proclamación, ordenar un informe técnico a la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DITIC), practicar pruebas testimoniales y realizar un recuento físico de actas. Además, pide abrir expedientes disciplinarios contra jurados que incumplieron el reglamento.

El escrito menciona que la acción no busca dilatar el proceso, sino garantizar la pureza de las elecciones. Por consiguiente, se insta al Organismo Electoral Universitario a auditar las mesas impugnadas y a invitar a la comunidad a reportar irregularidades, fortaleciendo la transparencia institucional.