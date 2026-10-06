Jubilados presentan hoy nuevo proyecto con descuentos en medicamentos, servicios y pañales

Un nuevo proyecto de ley que mantiene los beneficios establecidos en la Ley 6 y amplía los descuentos para jubilados y pensionados será presentado este martes en horas de la tarde por el diputado Javier Sucre, informó Guillermo Cortés, dirigente de los jubilados.

Cortés explicó en Telemetro Reporta que la propuesta fue trabajada con el diputado Sucre y su equipo luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, vetara la Ley 226, con el propósito de incorporar las observaciones planteadas durante las reuniones sostenidas con el Ejecutivo.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Según el dirigente, el nuevo proyecto mantendrá los beneficios contemplados en la Ley 6, incluidos los descuentos relacionados con hoteles, viajes en cruceros y determinados servicios técnicos. Sin embargo, incorporará nuevos beneficios dirigidos a atender necesidades específicas de los adultos mayores.

Entre las novedades se contempla un descuento para la compra de pañales y para equipos utilizados por personas que requieren asistencia, así como beneficios relacionados con los servicios de agua, electricidad y tasa de aseo.

La propuesta también incluye un incremento del descuento en medicamentos de 5% y establece beneficios para servicios de internet y atenciones relacionadas con enfermedades, entre ellas el cáncer.

Otro de los aspectos incorporados está relacionado con las adecuaciones que requieren las viviendas de los adultos mayores. Cortés señaló que productos destinados a estas mejoras, como barandales y otros elementos de apoyo, también tendrían descuentos.

El dirigente indicó además que el proyecto contempla un mecanismo de apoyo para las microempresas, uno de los temas que, según explicó, generó preocupación durante las conversaciones con el presidente Mulino.

De acuerdo con Cortés, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendría que establecer un mecanismo, como un fideicomiso, para respaldar a las microempresas. La medida aplicaría a empresarios que facturen y declaren a partir del 1 de enero de 2028, lo que, según el dirigente, daría tiempo al Gobierno para preparar el mecanismo.

Cortés hizo un llamado a los diputados y al Ejecutivo para que el proyecto sea discutido con prioridad, tomando en cuenta que quedan 15 días de sesiones en la Asamblea Nacional. Señaló que existe un compromiso del presidente Mulino y de los diputados Shirley Castañedas y Manuel Cohen para darle seguimiento al tema.

“Hay un compromiso del presidente antes del 31 de octubre”, afirmó Cortés, quien pidió que el proyecto avance dentro del plazo establecido.

No obstante, el dirigente aclaró que el nuevo proyecto de descuentos no resuelve otra de las principales demandas de los jubilados: el aumento de las pensiones.

“Todos los pensionados me dicen: ‘Yo lo que quiero es un aumento’. Yo lo comprendo perfectamente”, manifestó Cortés, quien explicó que este tema se está tratando directamente con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

Cortés indicó que ya ha sostenido dos reuniones con Chapman y espera concretar un tercer encuentro para avanzar en una propuesta de aumento de las pensiones. “Aquí en Panamá, y me incluyo, las pensiones son de hambre y no podemos continuar en esta situación”, sostuvo.