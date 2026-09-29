La pobreza no solo será económica

Panamá ha mantenido durante las últimas tres décadas un crecimiento económico por encima del promedio de la región. Sin embargo, ese crecimiento no ha logrado traducirse en una reducción proporcional de la pobreza, una situación que plantea nuevos desafíos para el país.

La advertencia fue planteada por Giovanni Di Placido, director de Research y Estrategia de la Fundación Microfinanzas BBVA, durante el encuentro "Construyendo resiliencia para el futuro", en el que se presentó el informe "La pobreza del futuro".

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Según Di Placido, los niveles recientes de pobreza monetaria han vuelto a cifras similares a las registradas antes de la pandemia. A esto se suma la persistencia de la pobreza multidimensional y, particularmente, la dificultad para reducir la pobreza extrema, una condición que requiere políticas públicas más intensas y focalizadas.

El especialista explicó que Panamá ha crecido alrededor de 5.7% en promedio durante los últimos 30 años, un ritmo superior al de buena parte de América Latina. El problema, indicó, es que los beneficios de ese crecimiento no llegan de la misma manera a todos los hogares, en parte por los altos niveles de desigualdad que todavía persisten.

Programas como Red de Oportunidades, 120 a los 65 y Pase-U han servido como mecanismos de apoyo para miles de personas en situación de vulnerabilidad. No obstante, el reto, para Di Placido, es que las familias puedan avanzar hacia una mayor autonomía económica, de manera que sus ingresos dependan principalmente de empleos y actividades productivas sostenibles y no de las transferencias del Estado.

Pero los riesgos que pueden empujar a un hogar hacia la pobreza están cambiando.

Para Edison Mejía, gerente general de Microserfin, "el reto hacia el futuro será que las familias no solo puedan superar la pobreza, sino que cuenten con las capacidades y herramientas para sostener ese progreso frente a nuevos desafíos como el cambio climático, la transformación digital y la volatilidad económica".'



El país que más ha crecido en los últimos 30 años, pero no ha sabido repartir ese crecimiento.



El 40% de los jóvenes no terminó la secundaria, aunque el 90% de los niños concluyó la primaria.



Cinco fuerzas fabricarán al pobre de 2040: guerra, clima, edad, algoritmo y datos.



La pobreza extrema no se ha movido en seis años. La rural es de 23,8% frente a 4,4% urbana.

Di Placido destacó la dependencia que tiene la economía panameña de las condiciones climáticas debido al papel que desempeña el Canal. Los períodos de lluvias insuficientes pueden afectar la actividad canalera y generar consecuencias económicas y fiscales que, posteriormente, reducen el margen de acción de las políticas públicas.

La conclusión planteada durante el encuentro es que la pobreza de los próximos años no estará determinada únicamente por cuánto dinero recibe una familia. También dependerá de su capacidad para adaptarse a los cambios.