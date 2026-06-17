Lanzan "Pueblos Indígenas 360", una apuesta por la innovación tecnológica y el liderazgo juvenil en Panamá

La cooperación internacional y el compromiso social se unieron en Panamá con la puesta en marcha de “Pueblos Indígenas 360”, una iniciativa liderada por la Embajada de Israel y la Fundación Libertario. El proyecto, que reunió a jóvenes indígenas, busca consolidarse como un espacio de formación y liderazgo que conecte la innovación tecnológica con el desarrollo comunitario, abriendo nuevas oportunidades educativas y de crecimiento sostenible.

La iniciativa surge como una propuesta diplomática presentada por la embajada a la Fundación Libertario, con el objetivo de ofrecer herramientas educativas y tecnológicas que fortalezcan las capacidades de los jóvenes indígenas panameños.

Al mismo tiempo, busca valorar la riqueza cultural de los pueblos originarios, promoviendo el aprendizaje mutuo y el acceso continuo a programas de superación que contribuyan al desarrollo integral de sus comunidades.

Durante la jornada, la viceembajadora de Israel, Anya Yonatan Leus, expresó su satisfacción al ver a cerca de 50 jóvenes participando activamente en las capacitaciones, guiados por miembros de su propia comunidad que años atrás se formaron en Israel mediante cursos de la Agencia Israelí de Cooperación para el Desarrollo (MASHAV).

“Me siento muy feliz de ver a casi 50 jóvenes aquí capacitándose; tenemos mucho que ofrecer a esta comunidad y también mucho que aprender de ellos”, manifestó.

Según destacó, este proyecto busca estrechar los vínculos entre la cooperación internacional que brinda Israel y los pueblos indígenas de Panamá.

Además, subrayó que, pese a los desafíos, el compromiso de los jóvenes en aprender sobre liderazgo abre nuevas oportunidades y refleja un interés genuino en capacitarse, lo que impulsa a la embajada a reforzar su sentido de cooperación.

Por otra parte, los exbecarios de MASHAV, Kelvin Alvarado y Elvis Ramírez, compartieron sus conocimientos en temas de gran actualidad: “Ciberseguridad y Protección Digital en Comunidades” e “Inteligencia Artificial y Nuevas Oportunidades Tecnológicas”.

Ambos coincidieron en que la educación es la principal herramienta para superarse y que programas como este representan una oportunidad invaluable para el crecimiento personal y profesional. De esta manera, aportaron perspectivas prácticas sobre cómo la tecnología puede convertirse en un motor de desarrollo comunitario.

A su vez, el vicepresidente de la Fundación Libertario, Adrián Castillo, resaltó que “Pueblos Indígenas 360” constituye una plataforma de oportunidades para fortalecer el liderazgo juvenil indígena.

En sus palabras, la educación, la innovación y el acceso a nuevas tecnologías son pilares esenciales para avanzar hacia un desarrollo sostenible y una sociedad más inclusiva.

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El evento contó con la participación de autoridades nacionales y representantes del sector empresarial, entre ellos Doris Bill, viceministra de Asuntos Indígenas, y Giulia De Sanctis, presidenta de APEDE. También asistieron jóvenes líderes indígenas, organizaciones aliadas y empresarios, quienes conocieron de primera mano las oportunidades de capacitación que ofrece esta iniciativa.