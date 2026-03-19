Las citas virtuales van en aumento; la telemedicina llegará a Azuero

Más de 160 mil panameños se han atendido de manera virtual desde que inició el programa de telemedicina del Ministerio de Salud (Minsa), por lo que las autoridades planean extender su cobertura a otras provincias, iniciando en la región de Azuero.

Según Romualdo Navarro, médico salubrista de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud del Minsa, a través de este sistema se brinda atención general y especializada a más de 300 pacientes; cada médico asiste en promedio a 24 ciudadanos por día.

Mencionó que el objetivo de la telemedicina es atender a la población que requiere seguimiento de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes e hipertensión arterial, que son los padecimientos que registran la mayor cantidad de llamadas en el centro de contacto desde el cual se agendan las citas médicas.

Sin embargo, aclaró que no todos los pacientes pueden ser atendidos bajo esta modalidad; deben cumplir con una serie de requisitos con la finalidad de llevar un control adecuado de sus enfermedades.

"El paciente tiene que acudir 1 o 2 veces al año a su atención presencial porque no todo puede ser virtual, tiene que haber un examen físico", dijo.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que este programa servirá también para atender la demanda de especialistas en el interior del país.

"La ausencia de especialistas es una realidad que debemos enfrentar. A través de la telemedicina, podemos hacer llegar el tratamiento y la atención médica a todas las áreas, especialmente a las más distantes, que difícilmente podrán contar con especialistas de manera permanente", expresó.'