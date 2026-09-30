¿Las reformas harán que baje la luz?

La alternativa de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) para incidir en que bajan las tarifas del suministro eléctrico es que las licitaciones se hagan en tiempo oportuno.

Zelmar Rodríguez, administradora general de la Asep, dijo que las reformas a la normativa sobre el servicio de electricidad, por sí solas, no garantizan que las tarifas bajen.

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Sin embargo, al devolverles las licitaciones de compra de electricidad a las distribuidoras y que estas se realicen en tiempo oportuno de manera que eviten comprar en el mercado ocasional una energía más cara, ayuda a mermar el costo de las tarifas.

Rodríguez agregó que la rebaja del prima de riesgo país en un punto, ayuda cuando al realizar las revisiones tarifarias, cada seis meses, haya también oportunidad de que existan rebajas en el costo.

La funcionario reconoció que la rebaja no se puede garantizar porque la tarifa se compone de diversos factores.

Sin embargo, cree que con los cambios que han hecho de la norma, con las licitaciones en tiempo oportuno se buscan precios competitivos y bajos para que se traduzcan a una tarifa "mucho más baja".

Si no se hacen las licitaciones en tiempo oportuno se deja a las distribuidoras expuestas al precio del mercado original, donde la energía es mucho más cara.



El servicio público de electricidad se regula por la Ley 6 de 3 de febrero de 1997.



La norma surge tras la privatización del mercado eléctrico, antes controlado por el estatal IRHE.



El mercado eléctrico lo componen las generadoras, distribuidoras y una empresa de transmisión que fue la única parte que continuó siendo del Estado.

La obligación de las licitaciones, actualmente, la tiene la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) y con las reformas pasan a las distribuidoras.

Por otra parte, la Asep trabaja en forma conjunta con Etesa para que esta última pueda cumplir con el plan de expansión del Sistema Interconectado Nacional que a la fecha consta de muchos proyectos, algunos que han sido retomados en esta administración.

Rodríguez aseguró que los cambios dotarán de herramientas más modernas a las entidades que tienen que ver con la electricidad para que se garantice al usuario final un mejor servicio.

Otro punto que favorece al usuario, a juicio de la administradora de la Asep es que el proyecto de ley incluye una disposición que establece que las empresas tienen 15 días para resarcir a los clientes, en reclamos en los que estos tengan la razón.

Debate

La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional concluyó, este miércoles, la fase de consulta del proyecto de ley que reforma el servicio público de electricidad, que se desarrollaron por espacio de dos días.

El presidente de la comisión indicó que este jueves se leerán las propuestas de modificación del proyecto N° 705, en primer debate, para que sean discutidas.