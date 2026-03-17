Levy recuerda cómo enfrentó las amenazas de extorsión y decidió hablar públicamente

La abogada y exdiputada Katleen Levy recordó cuando fue víctima de extorsión por parte de Mauricio Valenzuela, Anette Planells y Daniel Lopera, quienes le exigieron 15 mil dólares mensuales para evitar la publicación de contenidos que la señalaban como testaferro, narcotraficante y lavadora de dinero.

De acuerdo con Levy, la contactaban previamente para advertirle sobre noticias negativas que se publicarían en su contra.

La exdiputada indicó que vivía con ansiedad al punto que tuvo que buscar ayuda psicológica porque sentía que la estaban “destruyendo”. Fue por ello que decidió hablar sobre su experiencia a través de un video.

Mencionó que cuando el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, dijo que estas tres personas se dedican a la extorsión. "Yo sentí que la vida me volvió al cuerpo".

Relató que desde el 1 de septiembre de 2025, que le publicaron una noticia, hasta diciembre, permanecía despierta desde las 3:00 a.m., arreglada y preparada ante la posibilidad de un allanamiento. “No iba a salir con la cabeza hacia abajo”, expresó.

Levy también se refirió a un encuentro con uno de los señalados. Indicó que coincidió con Lopera en un restaurante, donde pudo confrontarlo personalmente. “Todo el mundo es valiente detrás de una red social, pero cuando ve a la persona de frente, se acaba la valentía”, sostuvo.

Aseguró que luego de hacer públicas sus denuncias, recibió llamadas en las que le pedían que considerara a sus familiares.