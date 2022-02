Más de 35 mil pasajeros han viajado a las islas durante los carnavales

Entre el sábado y el domingo de carnaval, se trasladaron por vía marítima 35 mil 647 pasajeros en 3 mil 652 naves, sin incidentes lamentables, informaron de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Las naves deben contar con los requisitos mínimos de seguridad, entre ellos tener chalecos salvavidas, equipo de comunicación apropiado, luces de bengala, motor fuera de borda en buenas condiciones, extintor de incendios portátiles no menor de cuatro kilos, entre otros.

Para las embarcaciones fuera de borda se ha establecido un horario de zarpe de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Ante los días de asueto establecidos, a pesar de la suspensión de las fiestas del carnaval, los panameños han aprovechado para visitar a familiares o pasear por las islas del archipiélago de Las Perlas y otras ubicadas a lo ancho de nuestros litorales.

La AMP ha dispuesto de 125 unidades, que verificaran que los propietarios, operadores o capitanes de las embarcaciones, tengan su permiso de navegación, así como el certificado de seguridad vigente para poder zarpar y mantener las medidas de bioseguridad y de seguridad reglamentarias.

Según indicaciones del Ministerio de Salud (Minsa), las embarcaciones de pasajeros deben llevar un aforo del 80%, la tripulación de la nave debe poseer el conocimiento y el entrenamiento apropiado para garantizar la seguridad de la navegación.

Por otra parte, las naves que se dediquen a la pesca Artesanal y semiindustrial no pueden llevar pasajeros, mientras que las naves que prestan servicio de transporte de pasajeros no deben exceder el número de personas para lo cual están habilitadas y deberán considerar el equipaje como parte de la capacidad de carga de la nave.

Las embarcaciones que no cuenten con su respectiva documentación en regla o que no sean aptas para el transporte de pasajeros no se le permitirá el zarpe.

