Meduca detecta 200 nuevos diplomas falsos y las denuncias ya suman 401

El Ministerio de Educación (Meduca) informó a través de un comunicado que detectó 200 nuevos diplomas falsos como parte de las investigaciones que realiza la entidad para detectar irregularidades dentro del sistema educativo oficial.

Con estos se eleva a 401 las denuncias interpuestas por el Meduca ante las autoridades competentes.

Entre los hallazgos preliminares figuran casos que involucran a funcionarios de distintos niveles, entre ellos directores de centros educativos, supervisores regionales, una exdirectora regional y familiares vinculados a esta (hija, nietas y sobrinas) y docentes en el sistema.

Todos los casos son evaluados conforme a los procedimientos administrativos y legales correspondientes.

El Meduca mantiene abiertas investigaciones administrativas para establecer las responsabilidades individuales de las personas presuntamente involucradas.

Como resultado de las acciones emprendidas hasta la fecha, 30 funcionarios han sido desvinculados de la institución.

De comprobarse nuevas responsabilidades, las medidas podrían incluir la suspensión del cargo y la destitución de los funcionarios y docentes involucrados conforme a la normativa vigente.