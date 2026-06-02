Meduca interpone denuncia formal ante el Ministerio Público por irregularidades en la Unachi

Personal de asesoría legal del Ministerio de Educación (Meduca) se apersonó a la sede del Ministerio Público (MP) para interponer una denuncia formal por las supuestas irregularidades administrativas en la Universidad Autónoma de Chiriquí.

El Meduca presentó copia de todas las pruebas e indicios al Ministerio Público, tal como lo había adelantado ayer en conferencia de prensa la ministra Lucy Molinar.

La Procuraduría mantiene abiertos otros seis expedientes por las supuestas irregularidades en la Unachi.

Nilka González, directora de asesoría legal del Meduca, indicó en el MP que todo el tema de la Unachi lo están poniendo en conocimiento de las autoridades.

Por otra parte, los abogados de la rectora de la Unachi, Etelvina de Bonagas, se apersonaron la tarde del lunes al Ministerio Público para conocer las denuncias en su contra.

De acuerdo con la información suministrada, existen unos seis casos en esa entidad en contra de Bonagas, de los cuales uno ya ha sido archivado.

Agregó uno de los defensores que los bienes de la rectora sí tienen sustento. Sostuvo que van a hacer un viaje a Chiriquí con el objetivo de evaluar las acciones legales que van a entablar contra los funcionarios que buscan desestabilizar la universidad.

En cuanto a la nota de renuncia presentada ante el Meduca, el letrado dijo que no es auténtica; tiene un sello recibido manual. Al tiempo que confirmó que Bonagas legalmente se mantiene en el cargo.