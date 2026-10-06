MiBus es reconocida por la calidad en atención ciudadana

MiBus fue reconocida como la entidad con calidad de atención ciudadana en 2026, distinción realizada por el Centro de Atención Ciudadana 311, entidad adscrita a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

Javier Garrido, director de Ciencias de la Información de la AIG, explicó que medir la atención ciudadano se mediante parámetros establecidos, los que dan una guía de como mejorar.

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Por otra parte, señaló que de cara a la atención, hacia las instituciones gubernamentales hace falta mejorar.

MiBus pasó todas estas consideraciones y su equipo fue premiado por dar calidad y ser efectiva al dar respuesta a las distintas quejas, observaciones y sugerencias realizadas por los usuarios, que no fueron pocas.

Son más de 200 entidades las que dan atención a los ciudadanos, a través del 311, incluyendo juntas comunales y municipios.

En este año, se han manejado más de 200 mil casos y se siguen incrementando, reveló el directivo de la AIG.