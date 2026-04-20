Panamá
Ministerio Público inspecciona depósitos de la CSS por insumos vencidos valorados en $2.5 millones
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Las pesquisas surgieron a raíz de una auditoría interna de la CSS en sus centros de almacenamiento.
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La Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, realizó diligencias de inspección ocular en dos depósitos de la Caja de Seguro Social (CSS) ubicados en Felipillo y El Crisol, como parte de investigación por presuntos delitos contra la administración pública, tras denuncias sobre el vencimiento de medicamentos e insumos médicos por un valor de $2.5 millones.
Durante la diligencia, el Ministerio Público confirmó el hallazgo de una gran cantidad de artículos vencidos, entre los que destacan equipos para administración de soluciones, venoclisis, guantes, respiradores, suturas y bandejas de anestesia.
Asimismo, se incautó documentación relevante que será integrada a la carpeta de investigación.
Las pesquisas surgieron a raíz de una auditoría interna de la CSS en sus centros de almacenamiento, donde se detectó que estos productos que "pudieron haber sido entregados a los pacientes".
Específicamente, en el depósito de El Crisol se hallaron insumos con fechas de vencimiento que oscilan entre los años 2014 y 2024.
"Este hallazgo permite identificar otros posibles hechos delictivos que serán analizados para iniciar investigaciones adicionales", destacó el Ministerio Público.
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