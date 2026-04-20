Ministerio Público inspecciona depósitos de la CSS por insumos vencidos valorados en $2.5 millones

La Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, realizó diligencias de inspección ocular en dos depósitos de la Caja de Seguro Social (CSS) ubicados en Felipillo y El Crisol, como parte de investigación por presuntos delitos contra la administración pública, tras denuncias sobre el vencimiento de medicamentos e insumos médicos por un valor de $2.5 millones.

Durante la diligencia, el Ministerio Público confirmó el hallazgo de una gran cantidad de artículos vencidos, entre los que destacan equipos para administración de soluciones, venoclisis, guantes, respiradores, suturas y bandejas de anestesia.

Asimismo, se incautó documentación relevante que será integrada a la carpeta de investigación.

Las pesquisas surgieron a raíz de una auditoría interna de la CSS en sus centros de almacenamiento, donde se detectó que estos productos que "pudieron haber sido entregados a los pacientes".

Específicamente, en el depósito de El Crisol se hallaron insumos con fechas de vencimiento que oscilan entre los años 2014 y 2024.

"Este hallazgo permite identificar otros posibles hechos delictivos que serán analizados para iniciar investigaciones adicionales", destacó el Ministerio Público.