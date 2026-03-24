Ministra del Mides comparecerá ante la Asamblea Nacional el 1 de abril

La ministra de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles de Arango, acudirá el próximo 1 de abril al pleno de la Asamblea Nacional para responder un cuestionario de 41 preguntas formuladas por los diputados.

La entidad destaca que, aunque un porcentaje significativo de las inquietudes planteadas aborda competencias que, conforme a la ley, corresponden exclusivamente a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), la ministra ha reiterado su disposición de comparecer con absoluto respeto a la facultad constitucional de control político que ejerce el Órgano Legislativo.

Carles de Arango reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, acudiendo a esta citación con la apertura necesaria para brindar información clara y oportuna al país.

Durante su intervención, la ministra detallará las acciones emprendidas por el Mides desde el inicio de su gestión en julio de 2024, así como el estricto apego de su administración a las responsabilidades legales que rigen la institución, y pondrá en contexto las medidas adoptadas para la protección de las poblaciones más vulnerables, eje central de la misión del ministerio.

La comparecencia de la titular del Mides refleja no solo el cumplimiento de un deber constitucional, sino también una vocación de servicio público alineada con los valores de responsabilidad, transparencia y compromiso social que han caracterizado su trayectoria pública y privada.