Minsa presenta ventajas competitivas a farmacéuticas argentinas para atraer inversión

El Ministerio de Salud (Minsa) presentó ante un grupo de empresarios farmacéuticos argentinos las ventajas competitivas que ofrece Panamá con miras a consolidarse como un futuro nodo o hub de medicamentos en la región.

El viceministro de la cartera, Manuel Zambrano, junto a su equipo técnico, recibió a los representantes de diversas empresas fabricantes de medicamentos, insumos y productos farmacéuticos procedentes del país suramericano, según los reportes de la institución.

Durante la reunión, los funcionarios locales expusieron los planes que impulsa la entidad para intentar dinamizar la industria farmacéutica local, atraer capital extranjero y agilizar el establecimiento de nuevas corporaciones en territorio nacional.

Con estos acercamientos bilaterales, las autoridades panameñas buscan promover al país como un punto estratégico para la producción, distribución e innovación en materia de salud, apostando además por la generación de puestos de trabajo técnicos y especializados en el sector.