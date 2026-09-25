Mitradel paraliza la construcción del Cuarto Puente tras accidente laboral

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) paralizó casi en su totalidad los trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, luego de que un trabajador cayera desde una plataforma en el área de prefabricados de Figali.

El accidente ocurrió la noche del jueves 24 de septiembre. Según el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), el trabajador cayó desde una altura aproximada de dos metros mientras realizaba sus labores.

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La empresa informó que el trabajador utilizaba equipo de protección personal, recibió primeros auxilios y fue trasladado a un centro médico. Su condición fue reportada como estable y sin lesiones de gravedad.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, afirmó que el accidente se suma a una serie de incidentes registrados durante la construcción del proyecto.

Según la ministra, el Cuarto Puente acumula tres fatalidades y varios accidentes, situación que ha llevado al Mitradel a suspender trabajos en distintos frentes durante los últimos meses.

Esta vez, la paralización alcanza casi toda la obra.

Muñoz indicó que inspectores del ministerio se encuentran en diferentes áreas del proyecto y que se reunirá con los responsables de la construcción para conocer qué medidas se implementarán.

La titular del Mitradel sostuvo que los trabajos no deben reanudarse hasta que se atiendan las condiciones de seguridad que generaron la suspensión.

El consorcio, por su parte, señaló que activó sus protocolos de emergencia y que está colaborando con las autoridades en la investigación del accidente.

Hasta el momento, no se ha establecido cuánto tiempo permanecerán suspendidas las labores del proyecto.