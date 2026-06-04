Molinar plantea la necesidad de tener mayor rigor en el sistema educativo del país

La educación superior panameña, más allá del "feudo" en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), requiere actualización y orden, indicó la ministra de Educación, Lucy Molinar; por ello, hasta donde se lo permita la ley, apostará por su renovación.

Mencionó que, tras la renuncia de Etelvina de Bonagas, ha sugerido a las autoridades universitarias que el proceso de elección lo lidere y valide el Tribunal Electoral para garantizar a todos los candidatos las mismas condiciones en una contienda transparente, neutra y confiable.

"Lo hicimos así en la UMIP (Universidad Marítima Internacional de Panamá) para que se sometiera al proceso que debe ser", dijo.

Aclaró que la ley actual no le permite tomar decisiones sobre la acreditación de esta y otras casas de estudios superiores; sin embargo, luego de lo ocurrido, se tiene que ser más riguroso con estas evaluaciones.

Molinar también cuestionó a quienes, después de años de jubilación, aún se mantienen en sus puestos de trabajo, limitando, en algunos casos, la evolución del sistema educativo, pues no existe un procedimiento óptimo para valorar el desempeño de los docentes.

El modelo utilizado actualmente es, a su juicio, una autoevaluación en la que pocas veces, por no decir nunca, se obtiene una mala calificación.

"Eso tiene que cambiar, tenemos gente que no quiere hacerse a un lado", puntualizó.'



El modelo utilizado actualmente es, a juicio de la ministra Lucy Molinar, una autoevaluación en la que pocas veces, por no decir nunca, se obtiene una mala calificación.



El Ministerio de Educación ha sugerido a las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí que el proceso de elección lo lidere y valide el Tribunal Electoral para garantizar a todos los candidatos las mismas condiciones en una contienda transparente, neutra y confiable.



Al Ministerio de Educación (Meduca) aún le hacen falta dos grupos de consultas para dar paso a la siguiente fase, que sería la construcción del documento.

Aunque no quiso detallar la cifra de jubilados que forman parte del sistema educativo, afirmó que es altísima, reconociendo que así como hay educadores que se han quedado en el pasado, también están los que diariamente se esfuerzan por responder a las exigencias del siglo XXI.

La edad, a su juicio, no es una herramienta para determinar si una persona puede o no hacer las cosas, pero admitió que hay funcionarios que, pese a sus dificultades, no se quieren ir.

Reforma educativa

Sobre el proceso de reforma educativa, la titular del Ministerio de Educación (Meduca) detalló que aún le hacen falta dos grupos de consultas para dar paso a la siguiente fase, que sería la construcción del documento.

"Esta es tal vez la ley más importante que tiene el país para su futuro y no es que va a evitar que pasen cosas, pero va a cerrar un poquito el marco; es demasiado importante como para andar corriendo y presentar lo que sea", indicó.

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Reiteró que su propósito es redactar una nueva ley de educación, "no parches", y ello conlleva tiempo.

Molinar adelantó que la normativa no será del agrado de todos los sectores, pese a que serán considerados en su elaboración, ya que existen muchos intereses particulares involucrados en el sistema.