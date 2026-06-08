Mop, MiAmbiente e IDAAN ejecutan plan de limpieza y mejoras sanitarias en Ancón

Con el objetivo de atender las necesidades de la comunidad y prevenir riesgos ambientales, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), bajo la supervisión y con los permisos del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), desarrolla labores de limpieza y recuperación hidráulica en el tramo comprendido entre Paseo de la Iguana y la calle Palo Santo, en el corregimiento de Ancón. De esta manera, se busca reducir el riesgo de inundaciones y mejorar las condiciones sanitarias de la zona.

Durante la jornada, personal técnico de MiAmbiente acompañó los trabajos ejecutados por la Dirección del Área Canalera del MOP, los cuales se enfocaron en el despeje del cauce, la remoción de sedimentos y el acondicionamiento de las áreas circundantes. Con estas acciones se restablece el flujo natural del agua en este sector de Albrook.

Por otro lado, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) complementó las labores con la instalación de dos tramos de tubería de 12 pulgadas y 20 pies de longitud cada uno. Gracias a esta intervención se garantiza la continuidad de la línea sanitaria y se reducen los malos olores que afectaban a las comunidades cercanas.

En respuesta a las solicitudes de los residentes, relacionadas con inundaciones, aguas residuales y acumulación de sedimentos, el personal del IDAAN atenderá las reparaciones necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento del sistema. Al mismo tiempo, MiAmbiente supervisará el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental.

De igual manera, estas acciones conjuntas reflejan la coordinación interinstitucional para atender las necesidades de la población y garantizar un entorno más seguro y saludable.