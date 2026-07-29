Moreno estaría dispuesto a dialogar sobre construcción de dormitorios en la UP

El rector electo de la Universidad de Panamá (UP), José Emilio Moreno, no descarta sostener reuniones con el Órgano Ejecutivo, una vez tome posesión del cargo el próximo 1 de octubre, sobre el proyecto de la Ciudad Universitaria o la construcción de dormitorios para estudiantes, como se hará en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) luego de que su ejecución no se concretara debido a diferencias de criterios entre ambas instituciones.

Moreno, tras consultas de Panamá América, confirmó que también aspira a que se le dé seguimiento a la construcción de los edificios de las facultades de Medicina y Enfermería que "mucha falta hacen" ante el crecimiento de la población universitaria.

Explicó que la Universidad cuenta con terrenos en la Ciudad de la Salud para continuar con ambos proyectos en beneficio de los más de 2,000 estudiantes que cursan las especialidades que integran estas carreras.

Cabe destacar que la Facultad de Medicina está alojada en uno de los edificios más antiguos del campus Octavio Méndez Pereira, por lo que no responde a la demanda de espacio de los alumnos.

"Tenemos instalaciones que datan de 1938; se tienen que remozar y renovar", subrayó.

No obstante, dichas adecuaciones requieren de un mayor presupuesto; la UP para la vigencia fiscal 2027 aspira a 342 millones de dólares, un incremento de $25 millones respecto al año en curso, con el que atenderán sus necesidades de infraestructura, equipos, laboratorios y personal docente.

El funcionario ha mencionado en reiteradas ocasiones que uno de sus principales objetivos es mejorar la relación de la Universidad con las entidades del Estado, ya que ambos sectores se deben a la sociedad; por ello, apuesta al trabajo conjunto fundamentado en dos pilares cruciales: respeto y autonomía.



Se estima que el dormitorio dentro del campus central de la UTP abrirá sus puertas durante el primer trimestre de 2028 y contará con áreas de convivencia, lavandería, cocina, salas de estudio y cómputo, acceso para personas con discapacidad, entre otras.

Sostiene que tener más aliados fuera de la entidad fortalecerá los conocimientos y capacidades de los estudiantes; por ello, no solo se acercará al Gobierno, sino también al sector privado con la finalidad de que su educación vaya "a tono" con las carreras que demanda el país.

Los empresarios han recalcado que el sistema educativo panameño, desde la enseñanza primaria hasta la universitaria, requiere cambios profundos más allá de lo académico; sugieren que se haga un estudio para identificar las necesidades reales del mercado laboral y, en función de ello, se ajuste la formación de las nuevas generaciones.

Dormitorios en la UTP

El proyecto de dormitorios en la UTP se planteó luego de que el Ejecutivo y la administración saliente de la UP, liderada por el rector Eduardo Flores, no llegaran a un acuerdo para la construcción de la Ciudad Universitaria. El mandatario, José Raúl Mulino, en su momento, afirmó que la falta de cooperación de Flores dificultó su ejecución.

La obra contempla, según las autoridades, la construcción de 7 edificios distribuidos en las provincias de Panamá, Coclé, Colón, Chiriquí, Panamá Oeste, Veraguas y la región de Azuero.

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La rectora de la UTP, Ángela Laguna Caicedo, aseguró que la construcción de estos alojamientos romperá el círculo de pobreza de los más de 5,798 estudiantes que provienen de hogares con ingresos mensuales menores a 600 dólares.

"Cuando le damos alojamiento sin costo, cerca de las aulas, con condiciones dignas para estudiar y descansar, ese estudiante deja de estar limitado por el pasaje, el alquiler o las horas de viaje, y pasa a tener una trayectoria real de movilidad social", puntualizó.