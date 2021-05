Mujeres en Panamá también se enfrentan a la 'pobreza menstrual'

“Las mujeres tienen que elegir entre comprar una libra de arroz o un paquete de toallas sanitarias”, así describe la directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Natalia Kanem, la realidad de millones de mujeres en todo el mundo, víctimas de la denominada 'pobreza menstrual'.

La pobreza menstrual se define como una derivación de la pobreza económica y de la falta de perspectiva sobre la importancia de los insumos para la gestión de la menstruación como productos de primera necesidad, explica Janaina Hirata, especialista de educación, bienestar y género de Plan International para América Latina y El Caribe.

Este 28 de mayo, cuando se celebra el Día Mundial de la Salud Menstrual, organismos internacionales aprovecharon para plantear las dificultades que tienen mujeres y adolescente para comprar los suministros de higiene menstrual, principalmente por los altos costos.

En Panamá el tema cobró vigencia en medio de la pandemia de la covid-19 que dejó a miles de mujeres confinadas, muchas de ellas, desempleadas.

Para el diputado Juan Diego Vásquez, en Panamá urge una herramienta legal que le devuelva la 'dignidad menstrual' a las mujeres y adolescentes que no tienen acceso a estos productos, y 'justicia fiscal', para aquellas que destinar gran parte de sus ingresos a la compra de estos productos, que no son considerados de primera necesidad.

En promedio, una mujer puede requerir unas 300 toallas o tapones por año, unas 10 a 11 mil en su vida, sostuvo Vásquez.

Sin embargo, una mujer en Panamá puede invertir entre cinco a 10 dólares en productos de higiene menstrual cada mes, lo que puede representar unos 60 a 120 dólares anuales.

Ante esto, Juan Diego Vásquez junto a otros diputados, presentaron el pasado mes de marzo, a la Asamblea Nacional el anteproyecto de Ley 307 que crea el programa especial para garantizar el acceso universal y gratuito a productos de gestión menstrual.

El anteproyecto busca facilitar estos productos de forma gratuita a todas las escuelas primarias, secundarias y técnicas del país, así como los Centros de Salud, centros penitenciarios y albergues, tendrán siempre a disposición gratuita, productos de higiene menstrual, así como la exoneración del ITBMS.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) estima que más de 26 millones de niñas y mujeres en edad de menstruar están desplazadas en todo el mundo, para las cuales el inicio del periodo menstrual puede conducir al estigma, la pérdida de la dignidad e incluso un mayor riesgo de violencia sexual, advierte.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que 1 de cada 10 niñas faltan a la escuela durante la menstruación, esto principalmente, a causa de los mitos existentes que pueden provocar que muchas de ellas lleguen a sentir vergüenza y tengan conflictos en su desarrollo, empoderamiento y ejercicio de derechos, como el acceso a la educación.

Plan International trabaja para promover la salud menstrual de las niñas y adolescentes, a través de la distribución de kits de dignidad con elementos para la gestión del ciclo menstrual y la promoción de alternativas eco-amigables, como la copa menstrual y las toallas sanitarias reutilizables. Además, impulsa campañas educativas en materia de salud sexual y reproductiva para empoderar a las niñas y adolescentes y romper prejuicios.

